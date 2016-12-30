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Girişimcilerden birlik beraberlik mesajı

Genç Girişim ve yönetişim Derneği üyeleri yeni yılı, Sheraton Otel'de muhteşem bir balo ile kutladı.

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Ünlü sanatçı Linet’in sahne aldığı gecede, birlik ve beraberlik mesajları verildi, geliri şehit ailelerine bırakılmak üzere bilet satışı yapıldı.

KABINA SIĞMIYOR

Genç Girişim ve yönetişim Derneği’nin geleneksel yeni yıl balosu bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Hazırlıkları günlerdir devam eden balo için Başkentli genç girişimciler adeta şıklık yarışına girdi. Salonun tamamen dolduğu bu görkemli gecede GGYD Başkanı M.nezih Allıoğlu anlamlı bir konuşma yaptı. Geçen bir yıl içinde gerçekleştirdikleri etkinlikleri anlatırken GGyD’nin artık kabına sığmadığını ifade eden Allıoğlu, “kuruluşunun 13’ncü yıldönümünü kutladığımız bu dernek artık bir kent derneği değil ulusal bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ülkemizin çeşitli illerinden aldığımız şubeleşme tekliflerini ciddiyetle değerlendirmekte, kuruluş felsefemize uygun hareket edecek başka illerdeki genç girişimcilerle yol arkadaşı olmaya hazırlanıyoruz” dedi. konuşmasında ülkemizin içinde bulunduğu zorlu sürece de değinen Başkan  M. nezih Allıoğlu, “Terör olayları ülke gündeminden düşmüyor, düşemiyor. Her şehit haberiyle içimiz kan ağlıyor, milletçe büyük acı duyuyoruz. Ama biliyoruz ki terörün asıl hedefi de bu. İnsanları sindirmek, korkutmak, evinden çıkamaz hale getirmek.  Biz buna izin vermeyecek, boyun eğmeyeceğiz. Hem acımızı yaşayacak, yasımızı tutacak, hem de rutin yaşamımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

 

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