Girişimciliğin önü açılmalı

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri devam ediyor.

ANKESOB, 2016 yılında KOSGEB ile yaptığı protokol kapsamında başladığı girişimci adaylarının eğitimlerini sürdürüyor. ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, “Eğer bir ülkede girişimci yoksa o ülkenin ekonomisi gelişemez. Eğer, bir ülkede işsizlik sorunu varsa, o ülkede istenen manada girişimcilik sistemi oluşmamış demektir” diye konuştu.

“Ekonomik büyümemizi hızlandırmak istiyorsak, her şeyden önemlisi değer yaratmak istiyorsak, yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin önünü açmalıyız” diyen Ar, “Bu konuda elimizi kolumuzu bağlayıp, her şeyi devletten bekleyemeyiz. ANKESOB olarak bu bilinçle hareket ederek girişimcilik eğitimlerine önem veriyoruz, imkânlarımız nispetinde bu eğitimlerin sürdürülebilir olması için çaba gösteriyoruz. ANKESOB, girişimciliğin sürdürülebilir bir niteliğe kavuşması ve girişimci adaylarının ihtiyaç duyduğu girişimcilik eğitimleri ile iş fikirlerinin çalışır bir işletme haline gelmesi hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam edecek” şeklinde konuştu.

“Girişimci adayları için ANKESOB ve KOSGEB Siteler Müdürlüğü işbirliği ile 2016 yılı içinde 360 girişimci adayımıza eğitim verdik. 4 gün-32 saatlik; iş planı, pazarlama, üretim, yönetim ve finansal planlama konularını içeren ücretsiz girişimcilik eğitimleri

Birliğimiz bünyesinde 2017 yılında da devam ediyor. 2017 yılı içinde 360 girişimci adayına yönelik girişimcilik eğitimi programı düzenlenmesi hususunda planlama yapıldı. Şu ana kadar 9 grubun eğitimi yapıldı ve 270 girişimci adayı eğitimlerini tamamladı. Eğitimi başarıyla tamamlayan girişimciler KOSGEB’ten 50 Bin TL hibe, 100 Bin TL faizsiz kredi imkânından yararlanmaya hak kazanmak için gereken bilgiye, tecrübeye ve sertifikaya sahip olmuş oldu” dedi. ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, eğitime katılan girişimci adaylarına başarılar dileyerek, eğitimleri veren Girişimcilik Uzmanı Derya Özilhan Şahin’e de teşekkür etti. ANKESOB Başkan Vekilleri Hüseyin Ar ve Hasan H. Çavuşculu, bir süre derse katılarak Girişimcilik Uzmanı Derya Özilhan Şahin’in sunumunu dinledi.