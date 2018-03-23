Gobi ile birlikte Kaşmir’e ilgi arttı

BAŞKENTİN RENKLERİ

obi markasını Türklerle tanıştıran Gobi Türkiye Distribütörü Mustafa Gür, eski Türklerde çok sık kullanılan kaşmire, Gobi ile birlikte ilgilinin arttığını belirtti. Gobi Kaşmir’in fiyat ve kalite standardıyla kendi müşteri yapısını oluşturduğunu belirten Gür, İstanbul mağazasının açıldığı gün Gobi’nin ilkbahar koleksiyonunun tanıtımının da yapılacağını bildirdi. Gobi ürünlerinde yüzde yüz saf kaşmirin kullanıldığını anlatan Gür, Gobi, kaşmir ve hedefler hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Gobi Türkiye Distribütörü Mustafa Gür, “Türkiye’nin böyle saf kaşmir satan bir markaya ihtiyacı vardı. Gobi Türkiye’nin bu ihtiyacını karşıladı” dedi.

- Türkiye’de Gobi markasını bilinir hale getirdiniz. Gobi hakkında bilgi verir misiniz?

1981 yılından beri faaliyet gösteren Gobi, kaşmir ürünler üreten yüzde 100 Moğol olan bir firma. Kaşmirin hammaddesi Moğolistan’da. Dünyanın en iyi kaşmir keçileri Moğol dağlarında yetişiyor. Dünyanın en iyi kaşmir markası Gobi diyebiliriz. Dünyada, 30 ülkede 69 mağazası bulunan bir marka olan Gobi, aynı zamanda dünyadaki kaşmir ihtiyacının yüzde 65’ini karşılıyor.

- Marka ile nasıl tanıştınız?

Moğolistan’daki bazı firmalarla işler yapıyoruz. Sıklıkla Moğolistan’a gidip gelmeye başladık. Gidip gelirken bu marka ile tanıştık. Türkiye’deki dostlarımıza hediyeler getirmeye başladık. Sonrasında “Neden biz Türkiye’de bir mağaza açmayalım” diye düşündük. Ve mağazamızı Armada Alışveriş Merkezi’nde açtık. Türkiye’deki ilk mağazayı biz açtık. Türkiye’nin kaşmirdeki eksikliğini giderdiğimizi düşünüyoruz.

- Yakın zamanda, Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold’un eşi Tuyatsetseg Jambal mağazasını ziyaret etti. Mağaza hakkındaki düşünleri neler oldu?

Sayın Tuyatsetseg Jambal’ın mağazamızı ziyaret etmesi bizim için gurur vericiydi. Jambal, mağazamızı beğendi. Tamamen Moğolistan markası olan Gobi Kaşmir’in, Moğolistan’da üretilip dünyaya yayılmasının gurur verici olduğunu söyleyerek, Gobi markasının Türkiye’de olmasından çok memnun olduklarını dile getirdi. Jambal, Türkiye’nin kendilerin için özel bir ülke olduğunu belirterek, Gobi markasının Türkiye’de açılmasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Sayın Tuyatsetseg Jambal’ın mağazamızı beğenmesi bizi mutlu etti.

İKİNCİ MAĞAZA İSTANBUL’A

- İkinci mağazanızı da İstanbul’da açmayı planlıyorsunuz. Tarih ve yer belli mi?

İstanbul’da mağaza açacağımız için çok heyecanlıyız. İstanbul, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı. Dünyaca ünlü kaşmir markası olan Gobi’yi İstanbul’da açarak, kaliteli kaşmiri İstanbullularla buluşturmak en büyük istediğimiz. Dünya markalarının yer aldığı bir lokasyonda mağaza açarak, Gobi’nin tanıtımını ve bilinirliğinin artacağına inanıyoruz. İstanbul’da açacağımız mağaza ile daha çok kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Turizm açısından önemli olan İstanbul’da mağaza açarak, Ortadoğu ülkeleri ile komşu ülkelerden gelecek olan turistlere de hizmet verebileceğiz. Aslında, Ankara’da mağaza açtıktan sonra İstanbul’da yer araştırmalarına başlamıştık. Özel bir yerde mağaza açmak istiyorduk. O yüzden uzun süre araştırma yaptık. En sonunda Nişantaşı’nda Abdi İpekçi Caddesi’nde yer bulduk. Cadde, İtalyan markalarının olduğu bir yer. Mağaza, 200 metrekareye yakın bir alan. Bir aya kadar mağazanın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Mağaza açılışında Gobi Kaşmir’in ilkbahar koleksiyonu da tanıtılacak.

- Başka nerelerde mağaza açmayı planlıyorsunuz?

Bizim en büyük isteğimiz, İstanbul ve Ankara’da mağaza sayısını arttırmak. Şimdi Ankara Armada Alışveriş Merkezi’nde yer alıyoruz. İstanbul Nişantaşı’ndaki mağazamızı da açtıktan sonra, Ankara ve İstanbul’daki alışveriş merkezlerine girmeyi planlıyoruz. Öncelikle hedefimiz kısa sürede İstanbul’da 2 mağaza açmak. Nişantaşı, bizim vitrin boyutumuz olacak. Buradaki mağazanın, bizim bilinirliğimizi artırmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Daha sonrasında, önemli alışveriş merkezlerine mağaza açmayı hedefliyoruz.

- Türkiye’de kaşmir sizce yeterince biliniyor mu?

Ülkemizde, kaşmiri bilen çok az bir kitle vardı. Aslında eski Türkler, sadece kaşmir ürünleri kullanıyordu. Ankara’daki mağazayı açalı 1 sendene fazla oldu. Biz önce müşterilerimize kaşmiri tanıtıyoruz. Kaşmirin nasıl üretildiğini anlatıyoruz. Daha sonra da Gobi Kaşmir’i anlatıyoruz. Gobi ile birlikte kaşmire ilginin tekrar arttığını söyleyebilirim. Gob’yi bazı markalarla kıyaslayanlar var. Ama kaşmiri bilen, öğrenenler farkımızı anlıyor. Gobi Kaşmir, fiyat ve kalite standardıyla kendi müşteri yapısını oluşturdu.

ANTİALERJİK BİR ÜRÜN

- Saf kaşmirin özellikleri nelerdir?

Kaşmir, saç inceliğinde olan bir dokudur. Bir kaşmir keçisinin çene altı ve karın bölgesindeki ikinci tabaka en yumuşak tüydür. Gobi ürünlerinde bu kaşmir tüyleri kullanılıyor. Bir small beden kazağa yaklaşık 4 tane kaşmir keçisinin bir yıllık tüyü kullanılıyor. Bunun yanında kaşmir antialerjik bir üründür. Asla yanma, batma, kaşınma yapmaz. Bunu özellikle belirtiyoruz. Kaşmir bir yün çeşididir, ama yünden çok farklı özelliklere sahip. Yüne alerjisi olan çok fazla insan var. Kaşmir bu yönüyle yünden ayrılıyor. Aynı zamanda kaşmirin vücut ağrılarına iyi gelen bir hammadde olduğu biliniyor. Fizyoterapistlerin kaşmir önerir. Tedavi edici, ağrı kesici bir özelliği olduğu bilinen bir gerçektir. Kaşmir, doku olarak da yumuşak bir üründür. Direk ten üstüne giyilebilen tek üründür. Biz ürünlerimizi organik kaşmirle üretiyoruz. Ayrıca, kabanlarımız hırka hafifliğinde kazaklarımız ise bir fanila hafifliğindedir. Ama bir o kadar sıcak tutar. Kaşmir vücut ısısını korur. Aslında yazında kullanılacak önemli bir ürün Vücut ısısını dengede tuttuğu için üşümenizi ve terlemenizin önüne geçiyor. Kaşmir her ortamda kullanılabilecek bir hammaddedir.