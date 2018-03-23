Gobi ile birlikte Kaşmir’e ilgi arttı
Dünyaca ünlü Moğol firması Gobi Mongolıan Cashmere, Ankara’dan sonra İstanbul Nişantaşı’nda da mağaza açmaya hazırlanıyor. Gobi Türkiye Distribütörü Mustafa Gür, Gobi markasıyla bir yıldır Türkiye’de olduklarını söyledi.
BAŞKENTİN RENKLERİ
obi markasını Türklerle tanıştıran Gobi Türkiye Distribütörü Mustafa Gür, eski Türklerde çok sık kullanılan kaşmire, Gobi ile birlikte ilgilinin arttığını belirtti. Gobi Kaşmir’in fiyat ve kalite standardıyla kendi müşteri yapısını oluşturduğunu belirten Gür, İstanbul mağazasının açıldığı gün Gobi’nin ilkbahar koleksiyonunun tanıtımının da yapılacağını bildirdi. Gobi ürünlerinde yüzde yüz saf kaşmirin kullanıldığını anlatan Gür, Gobi, kaşmir ve hedefler hakkındaki sorularımızı yanıtladı.
Gobi Türkiye Distribütörü Mustafa Gür, “Türkiye’nin böyle saf kaşmir satan bir markaya ihtiyacı vardı. Gobi Türkiye’nin bu ihtiyacını karşıladı” dedi.
- Türkiye’de Gobi markasını bilinir hale getirdiniz. Gobi hakkında bilgi verir misiniz?
1981 yılından beri faaliyet gösteren Gobi, kaşmir ürünler üreten yüzde 100 Moğol olan bir firma. Kaşmirin hammaddesi Moğolistan’da. Dünyanın en iyi kaşmir keçileri Moğol dağlarında yetişiyor. Dünyanın en iyi kaşmir markası Gobi diyebiliriz. Dünyada, 30 ülkede 69 mağazası bulunan bir marka olan Gobi, aynı zamanda dünyadaki kaşmir ihtiyacının yüzde 65’ini karşılıyor.
- Marka ile nasıl tanıştınız?
Moğolistan’daki bazı firmalarla işler yapıyoruz. Sıklıkla Moğolistan’a gidip gelmeye başladık. Gidip gelirken bu marka ile tanıştık. Türkiye’deki dostlarımıza hediyeler getirmeye başladık. Sonrasında “Neden biz Türkiye’de bir mağaza açmayalım” diye düşündük. Ve mağazamızı Armada Alışveriş Merkezi’nde açtık. Türkiye’deki ilk mağazayı biz açtık. Türkiye’nin kaşmirdeki eksikliğini giderdiğimizi düşünüyoruz.
- Yakın zamanda, Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold’un eşi Tuyatsetseg Jambal mağazasını ziyaret etti. Mağaza hakkındaki düşünleri neler oldu?
Sayın Tuyatsetseg Jambal’ın mağazamızı ziyaret etmesi bizim için gurur vericiydi. Jambal, mağazamızı beğendi. Tamamen Moğolistan markası olan Gobi Kaşmir’in, Moğolistan’da üretilip dünyaya yayılmasının gurur verici olduğunu söyleyerek, Gobi markasının Türkiye’de olmasından çok memnun olduklarını dile getirdi. Jambal, Türkiye’nin kendilerin için özel bir ülke olduğunu belirterek, Gobi markasının Türkiye’de açılmasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Sayın Tuyatsetseg Jambal’ın mağazamızı beğenmesi bizi mutlu etti.
İKİNCİ MAĞAZA İSTANBUL’A
- İkinci mağazanızı da İstanbul’da açmayı planlıyorsunuz. Tarih ve yer belli mi?
İstanbul’da mağaza açacağımız için çok heyecanlıyız. İstanbul, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı. Dünyaca ünlü kaşmir markası olan Gobi’yi İstanbul’da açarak, kaliteli kaşmiri İstanbullularla buluşturmak en büyük istediğimiz. Dünya markalarının yer aldığı bir lokasyonda mağaza açarak, Gobi’nin tanıtımını ve bilinirliğinin artacağına inanıyoruz. İstanbul’da açacağımız mağaza ile daha çok kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Turizm açısından önemli olan İstanbul’da mağaza açarak, Ortadoğu ülkeleri ile komşu ülkelerden gelecek olan turistlere de hizmet verebileceğiz. Aslında, Ankara’da mağaza açtıktan sonra İstanbul’da yer araştırmalarına başlamıştık. Özel bir yerde mağaza açmak istiyorduk. O yüzden uzun süre araştırma yaptık. En sonunda Nişantaşı’nda Abdi İpekçi Caddesi’nde yer bulduk. Cadde, İtalyan markalarının olduğu bir yer. Mağaza, 200 metrekareye yakın bir alan. Bir aya kadar mağazanın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Mağaza açılışında Gobi Kaşmir’in ilkbahar koleksiyonu da tanıtılacak.
- Başka nerelerde mağaza açmayı planlıyorsunuz?
Bizim en büyük isteğimiz, İstanbul ve Ankara’da mağaza sayısını arttırmak. Şimdi Ankara Armada Alışveriş Merkezi’nde yer alıyoruz. İstanbul Nişantaşı’ndaki mağazamızı da açtıktan sonra, Ankara ve İstanbul’daki alışveriş merkezlerine girmeyi planlıyoruz. Öncelikle hedefimiz kısa sürede İstanbul’da 2 mağaza açmak. Nişantaşı, bizim vitrin boyutumuz olacak. Buradaki mağazanın, bizim bilinirliğimizi artırmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Daha sonrasında, önemli alışveriş merkezlerine mağaza açmayı hedefliyoruz.
- Türkiye’de kaşmir sizce yeterince biliniyor mu?
Ülkemizde, kaşmiri bilen çok az bir kitle vardı. Aslında eski Türkler, sadece kaşmir ürünleri kullanıyordu. Ankara’daki mağazayı açalı 1 sendene fazla oldu. Biz önce müşterilerimize kaşmiri tanıtıyoruz. Kaşmirin nasıl üretildiğini anlatıyoruz. Daha sonra da Gobi Kaşmir’i anlatıyoruz. Gobi ile birlikte kaşmire ilginin tekrar arttığını söyleyebilirim. Gob’yi bazı markalarla kıyaslayanlar var. Ama kaşmiri bilen, öğrenenler farkımızı anlıyor. Gobi Kaşmir, fiyat ve kalite standardıyla kendi müşteri yapısını oluşturdu.
ANTİALERJİK BİR ÜRÜN
- Saf kaşmirin özellikleri nelerdir?
Kaşmir, saç inceliğinde olan bir dokudur. Bir kaşmir keçisinin çene altı ve karın bölgesindeki ikinci tabaka en yumuşak tüydür. Gobi ürünlerinde bu kaşmir tüyleri kullanılıyor. Bir small beden kazağa yaklaşık 4 tane kaşmir keçisinin bir yıllık tüyü kullanılıyor. Bunun yanında kaşmir antialerjik bir üründür. Asla yanma, batma, kaşınma yapmaz. Bunu özellikle belirtiyoruz. Kaşmir bir yün çeşididir, ama yünden çok farklı özelliklere sahip. Yüne alerjisi olan çok fazla insan var. Kaşmir bu yönüyle yünden ayrılıyor. Aynı zamanda kaşmirin vücut ağrılarına iyi gelen bir hammadde olduğu biliniyor. Fizyoterapistlerin kaşmir önerir. Tedavi edici, ağrı kesici bir özelliği olduğu bilinen bir gerçektir. Kaşmir, doku olarak da yumuşak bir üründür. Direk ten üstüne giyilebilen tek üründür. Biz ürünlerimizi organik kaşmirle üretiyoruz. Ayrıca, kabanlarımız hırka hafifliğinde kazaklarımız ise bir fanila hafifliğindedir. Ama bir o kadar sıcak tutar. Kaşmir vücut ısısını korur. Aslında yazında kullanılacak önemli bir ürün Vücut ısısını dengede tuttuğu için üşümenizi ve terlemenizin önüne geçiyor. Kaşmir her ortamda kullanılabilecek bir hammaddedir.
TÜRKİYE’NİN BİR NUMARASI
- Geleceğe dönük hedeflerinizden bahseder misiniz?
Daha öncede söylediğimi gibi öncelikli hedefimiz İstanbul’da 2 mağaza açmak. İlkini açmak üzeriyiz zaten. Kaliteli ve güzel lokasyonlarda yer almak istiyoruz. Sonrasında ise Türkiye’nin 1 numaralı kaşmir ürün satan firması olmayı hedefledik. Türkiye’nin böyle bir markaya ihtiyacı vardı. Saf kaşmir satan bir markaya ihtiyacı vardı ve Gobi Türkiye’nin bu ihtiyacını karşıladı. Gerçekten de mevcut müşterilerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. İyi yolda gittiğimizi, kaliteli ürün sunduğumuz müşterilerimizden aldığımız dönüşlerle pekiştiriyoruz. Böyle bir marka Türkiye’de gerekliğiydi ve biz bu boşluğu doldurduk.
KAŞMİR ALTINLA EŞDEĞER
- Organik kaşmiri biraz anlatabilir misiniz?
Toplanan kaşmir keçilerinin tüyleri, hiçbir boyama ve kimyasal işlemden geçmeden, dokunarak ham haliyle ürüne, modele çevrilir. Bu organik kaşmirdir. Organik kaşmir kullanan da tek firmayız. Renklendirme işlemlerini ise organik kök boyalarla asla dokuya zarar vermeden yapıyoruz. Kaşmir canlı bir doku, hayvansal bir dokudur. O dokunun zarar görmemesi içi kimyasal boya ve hiçbir işlem yapılamıyor. Kaşmirin ayrıca yöresel sularda yıkanması çok önemli. Moğolistan’da dağlardan gelen o yöresel sularda yıkanması gerekiyor. Dolayısıyla kaşmiri hammadde olarak Türkiye getirme olasılığımız yok. Moğolistan’da üretilmesi gerekiyor. Kaşmir, gramla satılan bir ürün. Altınla eş değer bir ürün. Kaşmire yumuşak altın denebilir aslında. Dolayısıyla gramajını ne kadar yoğun tutarsanız kaşmiriniz o kadar yoğun olur. Biz ince bir kaşmir dokusundansa yoğun bir doku kullanarak ürünlerimizi müşteriye sunuyoruz. Small bir kazak 4 keçi ile çıkıyorsa, biz gerekli görüyorsak 6 keçiye kadar bunu çıkartabiliyoruz. Kaşmir evladiyelik bir üründür. Yani kuru temizlemede, el de yıkama yapıldığı taktirde sizinle bir ömür yaşar.
- Moğolistan’da üretilen kaşmirin farkı nedir?
Kaşmir, ithalatı zor ürün. Yılda verdiği imalat belli. Bazı ülkede üretilen kaşmirden çok farklıdır Moğolistan kaşmiri. Diğer ülkeler Moğolistan kadar iddialı değiller. Kaşmir keçisi Moğolistan’dan başka ülkelere götürülmüş. Diğer ülkelerin yüksek soğuk dağlarına çıkartılmış. Ama kaşmir keçileri normal keçiye dönmüş. Hatta Keçi inadı da buradan gelir. Kaşmir keçisi, tüyünü Moğolistan’da bırakıyor.
TREND MODELLER
- Hedef kitleniz kimler?
Kaşmir’de hedef kitle orta yaş üstü bilinir. Ama bizim hedef kitlemiz 20-80 yaş arası herkes. Şimdiye kadar kaşmirde klasik ürünler üretildi. Gobi olarak biz, daha modern daha trend daha farklı modelleri müşterilerimize sunuyoruz. Bu tarz ürünlerin kaşmirde üretilmesi zor. Biz bu boşluğu doldurduk Türkiye’de.
Aynı zamanda biz doku ipliklerini birleştiriyoruz. Mesela birçok organik rengi bir arada kullanarak kazak üretiyoruz. Kaşmir de tek renk vardı Türkiye’de. Çift iplik, üç iplikle bir kaşmir kazak üretilmiyordu. Biz bunu da yaptık. Avrupa’da bulabilirdiniz ama Türkiye’de yoktu. Biz bir anlamda bu boşluğu da doldurduk.
- Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verir misiniz?
Kadın- erkek grubuna yönelik ürünlerimiz bulunuyor. Bir de Home grubumuz var. Burada kaşmirden üretilen battaniyelerimiz mevcut. İlerleyen zamanlarda ürün yelpazemizi genişletmeyi düşünüyoruz. Çocuk grubunu ve Home içinde yer alan diğer ürünleri de mağazamızda müşterilerimizle buluşturacağız.
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