Gökçek 5 büyükelçi ile görüştü

Başkanı Gökçek, Azerbaycan Büyükelçisi Faig Bagırov'u kabulünde, Türkiye’ye olan desteklerinden dolayı teşekkür etti. Azerbaycan Büyükelçisi Bagırov da Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostane ilişkinin devam edeceğini belirtti. Orta Afrika'da yer alan Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Joel Nkurabagaya da “Ankara ile Washington’ı kıyasladığımda, samimi olarak söylüyorum, Ankara’yı tercih ederim. Hem şehrin temizliği, hem de insanlarınmisafirperverliği, tercih sebebim” dedi. Başkan Gökçek de, “Dünyada pek kent gezdim, benim beğendiğim şehirlerdendir Washington. Benim şehrimin ondan daha çok beğenilmesi, beni mutlu etti” dedi. ANKAPArK’I ANLAttI İran Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Teharjan Fard’ı da kabulde konuşan Gökçek, ANKAPARK projesini anlatarak, daha Ankara’ya daha çok turist gelmesi için yardımcı olmasını istedi. Bulgaristan Büyükelçisi Nadezdha Neynsky da kabulde, Ankara’nın çok çağdaş ve modern bir şehir olduğunu ifade etti.

ANKARA’DA 260 JAPON YAŞIYOR

JAPonya Büyükelçisi Hiroshi oka, Ankara’da 260 Japon'un yaşadığını, bu sayının artmaya devam ettiğini belirterek, "Sincan organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Japon makarna fabrikasında çalışan vatandaşlarımız, burada rahat rahat hayatlarını yaşıyor. Bu bağlamda teşekkür ederim" dedi. Başkan Gökçek de yatırımların artırılması için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söylerken, “Japonya’dan hangi daldan olursa olsun, bütün işadamlarını getirin ve misafirim olun” dedi.