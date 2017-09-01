Gökçek çalışanlarıyla piknikte buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Belediye çalışanlarıyla piknikte bir araya geldi. Öz Taşıma İş Sendikası tarafından, ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Belediye›nin BELKO, BELKA, BUGSAŞ şirketleri personeli ve aileleri için düzenlenen pikniğe katılan Başkan Gökçek,“Ankaramız bu kadar güzelse, bu güzellikleri meydana getiren de sizlerin gayretidir. Onun için Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Esenboğa yolu üzerinde bulunan Avrupa Birliği Parkı’nda düzenlenen pikniğe Başkan Gökçek, Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay, şirket yöneticileri, bürokratlar, sendika üyesi çalışanlar ile aileleri katıldı. Piknikte bir araya gelen yüzlerce çalışan ve aileleri, güzel havanın tadını canlı müzik eşliğinde dinlenerek, çocuklar oyun parkında oyun oynayarak çıkardı.

AYNI COŞKUYU YAŞAMAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, yoğun çalışma ortamından fırsat bulunarak sıcak yaz günlerinde düzenlenen böylesi piknik etkinliklerinin hem çalışanlar hem de idariciler için memnuniyet verici olduğunu belirterek, hep birlikte bir arada olmanın, aynı coşkuyu yaşamanın çok güzel olduğunu söyledi. Çalışanlarla yöneticileri buluşturan bu tip etkinliklerin önemine dikkat çeken Başkan Gökçek, şunları söyledi: «Personelimize, aileleriyle birlikte güzel vakit geçirip dinlenmelerine imkan veren bu tip etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben belediye başkanınız olarak bugüne kadar bu mevkide kaldıysam her şeyden önce bu durumu sizlerin başarılı çalışmalarına borçluyum. Allah hepinizden razı olsun. Bunun için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum.”

ANKARA’DAKİ PİKNİKLER TAMAM

Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay da daha önce de farklı birimlerde görev yapan çalışanlarla değişik zamanlarda düzenledikleri pikniklerle bir araya geldiklerini vurgulayarak, piknikleri düzenlemekteki amaçlarının sendika üyesi çalışanlar arasında sosyal kaynaşmayı sağlamak, motivasyonu yükseltmek olduğunu söyledi. Başkan Toruntay, “Ankara’daki piknik etkinliklerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince üyelerimizin iyi bir hafta sonu geçirmelerini sağlamak, stres ve sıkıntılarından bir an olsun sıyrılmalarına yardımcı olmak istedik. Kısmetse Eylül ayının 23 ve 24’ünde Gaziantep’teki üyelerimizle bir araya geleceğiz. Biz, birlikte güçlüyüz. Sosyal sendikacılık anlayışı ile hareket ediyoruz, tüm tasarruflarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. İnşallah bu etkinliklerimizi her yıl tekrar edeceğiz ve bunun üzerine yenilerini ekleyeceğiz” dedi.