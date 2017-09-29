Gökçek yine birinci seçildi

ORC Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan son ankette, 30 Büyükşehir Belediyesi arasında vatandaşların en başarılı bulduğu Belediye Başkanı, yüzde 62.5 oranındaki oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. ORC Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ‘Yerel Yönetimler Araştırması Eylül 2017’ başlıklı araştırmada, 30 Büyükşehir’de yaşayan vatandaşa belediyelerinin ‘sosyal yardımlar, yeşil alan ve parklar, ulaşım, çevre düzenlemesi ve temizliği, kent estetiği’ hizmetleri konusunda düşünceleri soruldu. Vatandaşların Büyükşehir Belediye hizmetleri ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla 18-25 Eylül tarihleri arasında 12 bin 305 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi ile yapılan anket sonucunda, Başkan Gökçek, Ankaralılar’ın yüzde 62.5 oranında desteğini alarak Büyükşehir Belediye başkanları arasında en yüksek yüzdeye ulaştı. Araştırma sonucunda Başkan Gökçek’i 2. sırada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel (Yüzde 60.6), Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (Yüzde 59.0), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu (Yüzde 58.1) ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır (yüzde 57.5) takip etti.