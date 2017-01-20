Gökçek'in Demetevler planı
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kentsel dönüşüme alınan Demetevleri, Kahramankazan yolu üzerinde bir bölgeye taşımayı düşündüklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sağlıksız çok katlı ve imarsız binalarıyla bilinen Demetevler'de kentsel dönüşüm çalışmalarının zaman alacağını belirterek, "Dönüşümün cepten para çıkmadan yapılması için imar imkanlarını 2 kat yükseltmeniz lazım. Yani 20 katı kurtarmak için 40 katlı bina yapılması lazım. Demetevler’in bu yükü kaldırması mümkün değil" dedi. Başkan Gökçek, sabaha karşı yaptığı Periscope'den takipçilerine seslenerek onlardan gelen sorularını yanıtladı. Gökçek'in Demetevlerle ilgili soruya verdiği yanıt şöyle:
KENTSEL DÖNÜŞÜM
“Biz seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla, başbakanlığı döneminde Demetevler’e gitmiştik.Sayın Cumhurbaşkanımız da Demetevler’de dönüşüm yapılmasını arzu ettiler. Biz de arzu ediyoruz ama çok büyük bir ekonomik imkansızlık var. Zamanında, parseller arasında yer bırakmadan kibrit kutusu gibi 20 katlı, 18 katlı, 15 katlı binaları dikmişler. Maalesef o dönemde imar zorunluluğu da olmadığı için muhtarla işleri halletmişler. Demetevler bölgesinin bu yükü kaldırması mümkün değil. Çözüm, Ankara’nın başka bir yerinde yeni bir kent kurmak ve bu kurduğunuz kente gönüllü olarak vatandaşların taşınmasını temin etmek. Yaşam kalitesi daha yüksek olursa ve orada da Demetevler gibi alışveriş merkezleri, oturma yerleri olursa, bu olur. Bunun için Kazan’a giderken otobana çıkış ile E-5 üzerinden Kazan’a gidiş yolu arasında kalan bölgede 10 milyon metrekarelik bir alan var. Eğer oradan bir yaşam alanı bulabilirsek, oraya özel bir proje yaptırıp, yaptırdığımız projede Demetevler’den gelmek isteyenleri getireceğiz. Yapacağımız evler hem daha büyük, hem daha kaliteli, hem yaşam standartları daha iyi olacağı için Demetevler’deki vatandaşlarımızın büyük bir kısmının geleceğini düşünüyorum."
FUAR ALANI NE OLACAK?
Fuar alanı ihalesini yaptık, her şeyini bitirdik. Fuar alanının ortağı olan 7 ayrı kuruluş var ankara Büyükşehir Belediyesi, TOBB, aTO aSO, ankara Ticaret borsası, esnaf Odaları Birliği ve akyurt Belediyesi. Bu 7 kuruluşun belli hisselerde ortaklıkları var. ancak TOBB ihmal etti. aynı şekilde Ticaret Borsası ve aSO da sözlerini yerine getirmeyeceklerini söylediler.
SEYMENLER PARKI DÜZENLEMESİ
Seymenler Parkı’nda gerekli rötuşları yaptık. enteresan bir şey söyleyeyim. Ankara’da o kadar güzel park yapıyoruz. Fakat bu parkları koruma altına aldılar. neden aldılar anlamak mümkün değil ve ondan dolayı yeni bir şeyler yapmak için yığınla formalitesi var. mevcut olan halini muhafaza etmeyi düşünüyoruz. yeni bir şey yapmayı düşünmüyoruz.
BEYAZ OTOBÜSLER KONTROL EDİLİYOR MU?
Evet, kontrol ediyoruz. yakaladığımız zaman da ceza yazıyoruz. ama itiraf etmeliyim ki istediğimiz sonucu alamıyoruz. Beyaz otobüslerin, yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılının başında süresi bitiyor ve ondan sonra süresini uzatmayı düşünmüyoruz. Haymana yolu’nu da inşallah bu yıl itibariyle bitmiş olacacağız.
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