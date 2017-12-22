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‘Gökyüzünde Yaşam’ resim yarışması…

Ankara'da ilkokul öğrencilerine yönelik, ‘Gökyüzünde Yaşam’ konulu resim yarışması başlatıldı.

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Başkent’te 25 yıldan beri çok sayıda konut projesine imza atan, son olarak Keçiören Ovacık’ta ‘Kuzeyin Kulesi’ olarak bilinen 86 metre yükseklikteki Ova Kule konut projesini hayata geçiren İpektaş İnşaat tarafından başlatılan yarışmaya 7-12 yaş arası öğrenciler, hayallerindeki gökyüzü yaşamını anlatan resimleriyle katılacak. İpektaş İnşaat Ltd. Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İpek, ilkokul çağı çocuklarının yeteneklerini keşfetmek ve çocukları resim sanatına teşvik etmek amacıyla düzenledikleri yarışmaya tüm öğrencileri davet etti. 

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