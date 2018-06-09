Gölbaşı kazalardan kurtulacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Konya Devlet Yolu Gölbaşı Mevkii’nde, heyelan önleme ve kaza kara noktası iyileştirmesi için inşa edilen geçidin yapım çalışmalarını inceledi. Gölbaşı’nda çok sayıda kazanın yolda başlatılan alt geçit projesinde bir ilk uygulandığını belirten Bakan Arslan, Mogan ve Eymir göllerinin akışı sebebiyle alt geçitte sızdırmazlık sağlamak için 67 bin metrekarelik diyafram duvar uygulaması yapılacağını söyledi. Proje bedelinin 275 milyon TL olduğunu, çalışmaların hızla ilerlediğini ve 2019 Mart ayında biteceğini vurgulayan Arslan, “Sızdırmazlıktan kaynaklı yolları yer altına almada sıkıntı yaşıyorduk. Bu yöntemle bu sıkıntıyı aşmış olacağız. Öte yandan servis yollarını açarken yolun kenarındaki ağaçları da belediyemizle işbirliğiyle kesmeden köküyle birlikte taşıyarak başka yerlerde diktik. Güzergah üzerindeki peyzaj çalışmasıyla da Gölbaşı’na değer ve güzellik katacak bir çalışma yapmış olacağız. Ülkemizin Kuzey-Güney aksında, Zonguldak, Antalya, Adana, Mersin arasındaki ana koridorundaki bir bölgesini sıkıntıdan kurtarmış olacağız” diye konuştu.

MOGAN GÖLÜ KIŞA YETİŞECEK

Arslan, Mogan Gölü›nün temizlenmesiyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Bakan Arslan, “Mogan Gölü’nün temiz hale gelmesi Gölbaşı için çok önemliydi. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Sayın Başbakan’ımızın talimatıyla ‹Vira bismillah› dedik. Fatih Sultan Mehmet›in gemileri karadan yürüttüğü gibi bizde gemileri karadan yürütüp Mogan Gölü›ne getirdik. Burada montajını yapıp gölün temizliğine başladık. 2 milyon 700 bin metre küp çamur, yine 125 bin metre küp yosununun temizlenmesi gerekiyordu. Geçen yıl başladığımız çalışmalara şu ana kadar 1 milyon 400 bin metre küp çamuru temizlemiş durumdayız. Hedefimiz bu sene kışa kalmadan Mogan Gölü’nü tamamen temizleyip, pırıl pırıl bir göl haline getirmektir” dedi. Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Gölbaşı Belediyesi’ne teşekkür eden Arslan, “Başkan Duruay ve ekibi her zaman üzerine düşen vazifeyi harfiyen getirdi ve projenin her safhasında bizzat ilgilendi” ifadelerini kulandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da, Gölbaşı’nın iki yakasını bir araya getiren ‘Konya Yolu Alta Alınması’ projesini ve Gölbaşılılar’ın yıllardır beklediği Mogan Gölü›nün temizlenmesi projesinin AK Parti döneminde yapıldığını hatırlattı.