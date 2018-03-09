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Gölbaşı’na aile yaşam merkezi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, inşaatı devam eden Eymir Aile Yaşam Merkezi’nde, Eymir Mahalle sakinleriyle buluştu.

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AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, Eymir TOKİ yönetim kurulu üyeleri de katıldığı programda Başkan Duruay, 2018 yılı içerisinde hizmete girecek Eymir Aile Yaşam Merkezi’ni tanıttı, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Duruay, “Gölbaşımızın ve Eymir Mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda burada çok amaçlı bir sosyal tesis yaptık. Bugün bu buluşmayı burada yapmamızın sebebi Eymir Aile Yaşam Merkezi’nin inşaat çalışmasını yakından görmenizi istememdir” dedi. Eymir Aile Yaşam Merkezi hakkında bilgi veren Duruay, “Eymir A Blok’ta kapalı havuz ve fitness merkezi, B Blok’ta düğün salonu, C Blok’ta ise derslikler, ofisler, sergi alanı, restoran ve kafeterya bulunuyor. Şu anda gördüğünüz gibi İnşaat çalışmalarının yüzde doksan beşi tamamlandı. Eymir Aile Yaşam Merkezi, Gölbaşı’ndaki vatandaşların neredeyse tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Burada 110 kişilik konferans salonumuz var” diye konuştu.

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