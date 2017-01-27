Gölbaşı’nda işçilere yüzde 30 zam
Gölbaşı Belediyesi ile kadrolu işçiler arasında 2 yıllık toplu sözleşme imzalandı. Gölbaşı Belediyesi ile işçileri temsilen Hizmet-İş Sendikası, 2 yılı kapsayan zam oranını yüzde 30 olarak belirledi.
Zam oranının dağılımı ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 6, üçüncü altı ay yüzde 6, dördüncü altı ay yüzde 6 ve sosyal yardımlara yapılan zamlar ile birlikte toplamda kümülatif olarak 2 yıllık zam oranı yüzde 30 oldu. Ayrıca sosyal yardımlarda artırıldı. Üniversite okuyan öğrencilerin 850 TL'den 1000 TL'ye, lisede okuyanların 270 TL'den 300 TL'ye, ilkokulda 200 TL'den 250 TL'ye, engelli ücreti 500 TL'den 700 TL'ye çıkartıldı.
Gölbaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplu sözleşme imza törenine Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.
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