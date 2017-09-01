Gölbaşı’nda sünnet şöleni heyecanı

Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, eşi Hatice Duruay, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, sünnet olan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gölbaşı Belediyesi tarafından sünnet olan çocuklara ücretsiz olarak sünnet kıyafeti verilirken, Başkan Duruay da çocuklara bisiklet hediye etti. Bisiklet alacak olmanın sevincini yaşayan çocuklar, Başkan Duruay ve eşi Hatice Duruay ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşam yemeği eşliğinde Hacivat Karagöz ve palyaço gösterilerinin yer aldığı programda, 217 çocuk gönüllerince eğlendi.

BAHTLARI AÇIK OLSUN

Başkan Duruay, sünnet şöleninde yaptığı konuşmada, Gölbaşı’nda her sene bu tür programları gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Peygamber Efendimizin sünnetine uygun bir şekilde bu programları icra etmeye çalışıyoruz. Bu sene de 217 tane çocuğumuzu sünnet ettirdik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Cenab-ı Mevlam çocuklarımızın bahtını, yolunu açık etsin. Onların askerliğini, damatlığını görmeyi hepimize nasip etsin. Onların 15 Temmuz gibi hainlikleri yaşamaması için Allah’ım yardım etsin.”