‘Gönül Komşusu’ projesi başlatıldı

Yaşlı ve hastalara evde bakım hizmeti veren Etimesgut Belediyesi, Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi ve Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) ile ‘Gönül Komşusu’ protokolü imzalayarak bu yöndeki hizmet alanını daha da genişletti. 3 kurum arasında imzalanan protokolle, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlar ve yatağa bağımlı hastalara evde bakım hizmeti ile birlikte sağlık hizmeti de verilecek, hastaların sosyal yaşama bağlanmaları ve komşuluk ilişkilerinin harekete geçirilmesiyle refah düzeylerinin artırılması sağlanacak.

ÇOK ÖZEL BİR HİZMET

Başkan Demirel, sosyal belediyecilik alanında birçok hizmet gerçekleştirdiklerini belirterek, “Uzman ekiplerimiz, bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan muhtaç, düşkün, yaşlı, engelli ve hasta hemşehrilerimizin evlerine giderek, özel araç ve gereçleriyle onları yataklarından kaldırmadan, sarsmadan kişisel bakımlarını ve banyolarını yaptırıyorlar. Bu çok yerinde ve özel bir hizmettir. Şimdi imzaladığımız protokolle bu tür hizmetlerin kapsamını genişletiyoruz, daha çok insanımızın yararlanmasını sağlıyoruz” dedi.

PROJENİN İÇERİĞİ

Komşuluk ilişkileri üzerine inşa edilen Gönül Komşusu Projesiyle, evde sağlık ve bakım hizmeti verilen ihtiyaç sahiplerinin sosyal yaşama daha aktif katılım göstermeleri hedefleniyor. Evde bakıma muhtaç vatandaşlar tespit edildikten sonra yakın komşularına başvurularak, onlardan “gönül komşusu” olmaları isteniliyor. Bu sayede bir araya getirilen komşular, birbirlerinin yardımına koşuyor.

PROTOKOL İMZALANDI