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Görme engelliler Kur’an öğreniyor

Etimesgut Belediyesi, kent konseyi'nde açtığı kursla görme engellilere kur’an-ı kerim öğretiyor.

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Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve uygulama merkezi(etiSEm) bünyesinde düzenlenen kurslara, 20 görme engelli kursiyer katılıyor. kur’an öğreticiliğini de yine görme engelli aygül Özen yapıyor. kursiyerlere kabartma harflerle 3 ayda kur’an-ı kerim öğreniyorlar.

“HAYRANLIKLA İZLİYORUM”

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye meclis toplantısında, 7-14 ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'yla ilgi değerlendirme yaptı. Demirel, ilçedeki engelliler ve ailelerine önemli kolaylıklar sağladıklarını belirterek, "Bu hafta kapsamında 200 görme engellimize baston dağıtacağız. ayrıca kent konseyimizde açtığımız kurslarla görme engellilerimize kabartma braille alfabesiyle kur’an-ı kerim okumayı öğretiyoruz. kursiyerlerimiz de görme engelli, öğreticimiz de görme engelli. Bazen kurslarını ziyaret ediyorum. Bir köşede onların çalışmalarını hayranlıkla izliyorum. Hepsi gerçekten çok azimli ve gayretliler" dedi. 

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