Gözlük ihraç edeceğimiz günler yakında gelecek

Yerli ve milli üretim hamlesi stratejik ürünlerden başladı. Ülkemizin üretim kabiliyeti gelişecek. Çinli’nin İtalyan’ın gözlüğüyle değil Türk’ün ürettiği gözlükle dünyaya bakacağız. “Made in Turkey” yazan gözlükleri ihraç ettiğimiz günler gelecek” dedi. ‘Gözlükçüler ve Optisyenler Günü’ nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Baran, diplomasız lens satışından kaçak ürünlere varıncaya kadar sektörel birçok sorununun bulunduğuna dikkati çekti. Baran “Bu değerli mesleği icra ederken yaşadığınız problemlerin farkındayız. Bir taraftan halk sağlığını koruyucu, halkı doğru gözlük kullanma konusunda bilinçlendirici çalışmalar yürütürken, diğer taraftan vatandaşlarımızın göz sağlığını tehdit eden korsan ürünlere karşı mücadele veriyorsunuz. Ne yazık ki korsan ürünler insan sağlığını tehdit etmekle kalmayıp ülke ekonomisine de zarar veriyor” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Turgay Kılıç ve Suat Dedekargınoğlu, ATO Başkanı Baran’a plaket taktim etti.