‘Gözyaşı Geceleri’ ekibi Ankara’da

Gözyaşı Geceleri ekibi Okçular Tepesi programlıyla Ankara’ya konuk oluyor. Ekip, Keçiören Neşet Ertaş Kültür Merkezi‘nde 31 Aralık Pazar günü Uhud Savaşı’nda okçuların, savaşın kazanıldığını düşünerek terk ettikleri Okçular Tepesi’nin öyküsünü sahnede canlandırılacak.

Her şeyden biraz barındıran ekip, bütün Anadolu’yu arşınladı. Okçular Tepisi’nin senaristi ve yönetmeni Haşim Akten, “Konser değil, film hiç değil. Etkinlikte; Allah’a, Peygamber’e, insana, eşlere ve arkadaşlara sadakati anlatacağız. Tüm Ankaralıları bekliyoruz” dedi.