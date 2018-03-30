Güçlü olmanın yolu girişimcilikten geçiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde düzenlenen, organizasyon ortakları arasında Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) da bulunduğu G3 Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Girişimcilik aslında işsizliğin tek çözümü” dedi.

GÜÇLERİ BİRLEŞTİRİN

Dünyada değişen dengelerin takip edilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın ağırlık merkezinin Batı’dan Doğu’ya kaydı. Çin’in 2032’de dünyanın en büyük ekonomisi olacak. Girişimci adayları ortaklık kurmalı. Zenginliğin yolu güçleri birleştirmekten geçiyor” diye konuştu.

ATO Başkanı Baran da, yerli ve milli üretim ile markalaşmanın önemine işaret etti. Türkiye’nin kendi markalarını ortaya çıkarması, vatandaşların da yerli ve milli ürünleri tercih etmeleri gerektiğini belirten Baran, “Bu ülkenin kurtuluşunun ve cari açığı azaltmanın hem markalaşmadan hem girişimcilikten hem de kendi yerli ve milli ürünlerimize sahip çıkmaktan geçtiğini düşünüyorum” diye konuştu.

SERMAYEYE GEREK YOK

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz ise, konuşmasına genç girişimcileri ve kadın girişimcileri tebrik ederek başladı. Yavuz şunları söyledi: “Biz bilgisayarın ne olduğunu bilmiyorduk. Sizler teknolojiyi çok iyi kullanıyorsunuz. İşverenler olarak size her türlü desteği vermeye hazırız.”

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı da girişimci adaylarına tavsiyelerde bulundu. Değer yaratmadan para kazanılamayacağını vurgulayan Sabancı, “Eğer çalışırsak, denersek bir yerlere ulaşırız. Hata yapmak istemiyorsanız bir tane yolu var. Hiçbir şey yapmamak” şeklinde konuştu.