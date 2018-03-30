Güldestan Başkentlilerle buluştu

Koreograf Beyhan Murphy’nin, 2004’te Mercan Dede ile beraber yaptığı Güldestan eseri, o günden bu güne, Mersin, Antalya, Samsun, İzmir ve İstanbul olmak üzere beş Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendikten sonra, bu yolculuğunu Ankara’da tamamladı. Dekor tasarımının Işın Mumcu’ya, kostüm tasarımının İsmail Dede ve Ayşegül Alev’e ait olan eseri; kendisi de orijinal Güldestan’da başrol oynamış olan Arkın Zirek sahneliyor. Eserin içeriğinde kullanılan Evliya Çelebi ve Orhan Pamuk metinlerini, tiyatro ve sinema sanatçısı Halit Ergenç seslendiriyor. Devlet Opera ve Balesi’nin en fazla turne yapan eseri olan Güldestan, yurtdışında da sergilendi.