Güney fırtınası esti

Güney’i dinlemek için etkinlik alanına akın eden Pursaklar halkı, bin kişilik amfiye sığmadı. Yusuf Güney bir saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Güney’in sahne performansına Pursaklar halkı da eşlik etti. Her yaş grubunun akın ettiği konserde birbirinden renkli anlar da yaşandı. Türkü, şarkı ve ilahi okuyan sanatçı Yusuf Güney “Bizleri bu güzel insanlarla buluşturan Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür ediyorum. Binlerce kişinin katıldığı konserler veriyoruz, ama Pursaklar bir başka güzel. Buradaki enerji bir başka güzel” dedi.