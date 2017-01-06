Güreşçilerden anlamlı ziyaret

İlçeye gelen şampiyon güreşçiler Akgül ve Kayaalp, şehit Hasan Yılmaz’ın evine giderek, ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evinde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, şehitler sayesinde yurt dışında ülkeyi temsil edebildiklerini belirterek, “Onlar olmasaydı biz olimpiyatlara gidemezdik. Vatan millet elden gittiği zaman ne madalyanın ne şampiyonluğun bir önemi kalıyor. Allah onlardan razı olsun” dedi. Kayaalp ve Akgül daha sonra ilçe milli eğitim müdürlüğünce Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen ‘’Başarı yolunda azim ve kararlılığın önemi’’ konulu söyleşiye katıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, burada yaptığı konuşmada, Kahramankazan’ın adli olayların en az olduğu bir ilçe konumunda bulunmasının altında yatan en önemli nedenlerden birisinin de spor merkezi olmasından kaynaklandığını söyledi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Hüseyin Kaya da güreşin ata sporu olarak Türk milletinin ruhuna en uygun branş olduğunu belirterek, Türk milletinin 15 Temmuz’dan sonra daha fazla milli ve manevi değerlerine sahip çıktığını vurguladı