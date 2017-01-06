Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Güreşçilerden anlamlı ziyaret

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, 15 Temmuz’da Akıncı Hava Üssünde şehit olan Hasan Yılmaz’ın Kahramankazan’daki ailesini ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçeye gelen şampiyon güreşçiler Akgül ve Kayaalp, şehit Hasan Yılmaz’ın evine giderek, ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evinde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, şehitler sayesinde yurt dışında ülkeyi temsil edebildiklerini belirterek, “Onlar olmasaydı biz olimpiyatlara gidemezdik. Vatan millet elden gittiği zaman ne madalyanın ne şampiyonluğun bir önemi kalıyor. Allah onlardan razı olsun” dedi. Kayaalp ve Akgül daha sonra ilçe milli eğitim müdürlüğünce Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen  ‘’Başarı yolunda azim ve kararlılığın önemi’’ konulu söyleşiye katıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman   Ertürk, burada yaptığı konuşmada, Kahramankazan’ın adli olayların en az olduğu bir ilçe konumunda bulunmasının altında yatan en önemli nedenlerden birisinin de spor merkezi olmasından kaynaklandığını söyledi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Hüseyin Kaya da güreşin ata sporu olarak Türk milletinin ruhuna en uygun branş olduğunu belirterek, Türk milletinin 15 Temmuz’dan sonra daha fazla milli ve manevi değerlerine sahip çıktığını vurguladı

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis, İzmir'deki teröristlerin Bornova'daki evini bastı

Polis, İzmir'deki teröristlerin Bornova'daki evini bastı

Kahraman polisimiz Fethi Sekin canı pahasına katliamı önledi

Kahraman polisimiz Fethi Sekin canı pahasına katliamı önledi

Kahraman Fethi Sekin'i eski fotoğraflarıyla anıyoruz

Kahraman Fethi Sekin'i eski fotoğraflarıyla anıyoruz

212 kiloluk ton balığına servet ödendi

212 kiloluk ton balığına servet ödendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA