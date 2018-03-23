Gurmeler sırlarını Ankaralılarla paylaştı

Ankaralılarla güzel vakit geçirecek Gurmeler, yemeğe dair sırlarını da paylaşacak. Zirve hakkında bilgi veren Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, zirvenin uluslararası boyuta gelmesi için çalışacaklarını söyledi. Türkiye’nin stratejik önceliklerinden bir tanesinin gastronomi konusu olduğunu belirten Tuna, “Türkiye’nin mutfak kültürü geniş ve aynı zamanda çok güçlü. Ancak uluslararası platformlarda yeterli ilgiyi görmüyor ve yeterince bilinmiyor. Gastronominin farkındalığını, gastronomiye olan ilgiyi artırmak ve geneli itibariyle gastronomi değerlerini daha iyi sunmak için bir çalışma yapmaya karar verdik. Aynı zamanda Türk gastronomisini dünya pazarlarında daha iyi noktalar getirmek istiyoruz. Tüm amaçlar doğrultusunda Gastronomi Zirvesi’ni yapmaya karar verdik” dedi.

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ

Türk mutfak kültürünün çok geniş ve aynı zamanda çok güçlü olduğunu dile getiren Tuna, “Gastronomi Zirvesi kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinin mutfağından 2’şer lezzeti seçerek, ziyaretçilere sunuyoruz. Bu lezzetler ücretsiz ikram ediliyor. Gelen konuklara ne kadar lezzetli yiyeceklerimiz olduğunu hatırlatmak istiyoruz” diye konuştu. Zirve’de kongre ve panellerin de düzenlendiğini belirten Tuna, «Türk gastronomisini işin uzmanlarından dinleyeceğimiz bir paneller zinciri gerçekleştiriyoruz. Paneller içinde Türkiye’nin önde gelen gurmelerini davet ettik ve onlar Türk gastronomisi hakkında görüşlerini dile getirecek. Arda Türkmen, Onur Akatay, Sahrap Soysal, Gökmen Sözen gibi değerli gurme şefler panellere katılacak” şeklinde konuştu.

20 BELEDİYE BAŞKANINA DAVET

Bunların dışında birçok belediye başkanını Zirve’ye davet ettiklerini belirten Tuna, şunları söyledi: “Kendileri zirveye büyük ilgi gösterdi. 20’ye yakın belediye başkanı gastronomiye yönelik çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vermek için zirvemize katılacak. Tüm bunlarla birlikte Türkiye’nin tüm illerinden gelecek akademisyenler, yapmış oldukları akademik çalışmalarını sunacaklar. Ankara, hem içerik, hem katılımcılar açısından çok zengin bir organizasyona ev sahipliği yapacak. O yüzden Ankara ve Ankara dışından yoğun ilgi bekliyoruz.”

Prof. Dr. Muharrem Tuna, gastronominin, artık ‘marka kent olma’ konusunda ve şehirlerin turizmine katkı vermesi açısından önemli bir unsur haline geldiğini söyledi.