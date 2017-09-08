Güvenlik için daha bakımlı yollar

Altındağ Belediyesi, yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarında her yıl kendi rekorunu yeniliyor. Altındağ Belediyesi’nin kentsel dönüşüm amacıyla açılan yeni yollarda asfalt serim başta olmak üzere mevsimsel koşullardan dolayı yıpranmış yolların onarımını da gerçekleştirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “İki aracın geçemediği Altındağ’ın yollarını 20-30 metreye kadar çıkararak yeniledik. Yol açma, asfaltlama, kaldırım ve bordür çalışmalarımızı koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yol çalışmalarında güvenliği ön planda tutarak, daha bakımlı yollar yapıyoruz” dedi.

ASFALT ATAĞI

Hafta boyunca bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışmalarına yön veren Fen İşleri Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde 8 ayda 15 bin 443 ton yama ve 56 bin 457 ton kaplama olmak üzere toplamda 71 bin 900 ton asfalt çalışması yaptı. Altındağ’ın yollarını Altındağlı vatandaşlara yakışır hale getirmek için çalışan Belediye, Aktaş, Ali Ersoy, Altınpark, Anafartalar, Atıfbey, Aydınlıkevler, Bağlariçi, Baraj, Başpınar, Battalgazi, Beşikkaya, Çamlık, Doğantepe, Doğu, Feridun Çelik, Güpınar, Gültepe, Güneşevler, Hacettepe, Kale, Karacaören, Karapürçek, Önder, Örnek, Plevne, Sakarya, Solfasol, Ulubey, Yıldırım Beyazıt, Yıldıztepe, Ziraat ve Zübeyde Hanım mahallerinin sokaklarında asfalt çalışmaları sürdürdü.

Altındağ’da kentsel dönüşümle beraber yol çalışmalarının da büyük önem kazandığını söyleyen Başkan Veysel Tiryaki, “Gecekondulardan arınan ve modern yapılara kavuşan mahallelerimizde yol genişletme çalışmaları ile birlikte asfalt çalışmaları da koordinasyonlu bir şekilde ilerliyor. Yeni yolların 30 metreye kadar geniş ve sokaklarımızı yaya öncelikli olarak planlıyoruz. Bugüne kadar 400 km yeni yol açtık. Yeni yolları baştan sona asfaltlamakla beraber, sokaklarımızda planlı bir çalışma ve ihbarlara göre anında müdahale ederek sorunsuz bir sezon geçirme gayretindeyiz. Sezon sonuna kadar asfaltlama çalışmalarımız devam edecek ve Altındağ’da kış sezonuna kadar bütün sokaklarımızı modern hale getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.