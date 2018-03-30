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Hacettepe Hemodiyaliz Ünitesi’ne anlamlı bağış

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’na, Ankara Kiwanis Kulübü aracılığıyla hayırsever Fatma Şule Aykut’un vasiyeti üzerine, yakınları tarafından iki adet son model hemodiyaliz cihazı ve bir adet taşınabilir su sistemi bağışlandı. 

Önceliği çocuklar olan, bireylerin tek tek yapamayacakları şeylere ulaşmak için birlikte çalışan üyelerden oluşan Ankara Kiwanis Kulübü aracılığıyla bağışlanan cihazlar, Hacettepe’de hemodiyaliz tedavisi gören hastaların daha kaliteli hizmet almasını sağlayacak. 

Hastalara sunulacak hizmet kalitesini arttıracak olan bu cihazlar, Hemodiyaliz Ünitesi’nde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen’in de katıldığı törenle hizmet vermeye başladı.  

Hacettepe Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Kiwanis Kulübü yöneticilerine ve merhum Fatma Şule Aykut’un yakınlarına plaket takdim ederek anlamlı bağıştan dolayı teşekkür etti.

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