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Hacettepe uzaya uydu fırlatacak

CanSat Model Uydu Yarışması’nın ön elemelerini başarıyla geçen Hacettepe Üniversitesi İnsansız Hava Araçları Topluluğu, tasarladığı mini uydularla ABD’de boy gösterecek.

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Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde faaliyet gösteren İHA Topluluğu Cervos Takımı, “CanSat Model Uydu Yarışması”nda ilk 40 takım arasına girerek Amerika’da yarışma fırsatı yakaladı. NASA, American Astronautical Society (AAS), Naval Research Laboratory ve Lockheed Martin sponsorluğunda gerçekleşen yarışmanın ön elemelerini iyi bir puanla geçen Hacettepeli öğrenciler, ABD’de yarışmak için gün sayıyor. 

TEXAS EYALETİNDE YAPILACAK

Mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı veren ve disiplinler arası çalışma beceresi edindirmeyi amaçlayan “CanSat Model Uydu Yarışması”, 9-11 Haziran tarihlerinde ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenecek. Yarışmaya katılan öğrenciler, tasarladıkları özgün mini uyduları roketle uzaya fırlatacak ve gökyüzünde elde ettikleri verileri yer istasyonuyla paylaşacak.

Aykut Aladağ, Kadir Serhat Altıntığ, Tuğrul Balcı, İbrahim Ethem Demirci, Burhan Kaplan, Berkay Küçükkılavuz ve Abdullah Yılmaz’dan oluşan Cervos Takımı’nın amacı, Ar-Ge faaliyetleri ile Türkiye’nin ihtiyacı olan yeni teknolojilerin üretilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak

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