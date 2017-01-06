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Hacettepe’den nanoteknoloji atağı

Hacettepe Teknokent, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurulması için çalışmalara başladı.

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Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Candan Gökçeoğlu, projenin başlangıç toplantısında yaptığı konuşmada, nanoteknolojinin bütün sektörlerde geleceğinin olduğunu, bu teknolojideki gelişmeler doğrultusunda daha dayanıklı, hafif, kendi kendini temizleyen ürün ve eşyaların yakın zamanda gündelik hayatta kullanılmaya başlanacağını söyledi. Nanoteknolojinin pek çok ülke tarafından desteklendiğine değinen Gökçeoğlu, Türkiye’nin, bu alandaki yetişmiş insan gücünün yetersizliği, farkındalık eksikliği gibi nedenlerle henüz istenen seviyede olmadığını dile getirdi. Gökçeoğlu, tüm bu ihtiyaçları dikkate alarak özellikle sağlık, gıda ve enerjide nitelikli insan yetiştirip, yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik olarak Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurma kararı aldıklarını belirtti. Candan Gökçeoğlu, Ankara Kalkınma Ajansı ile bu merkez için bir fizibilite çalışması başlatarak ilk adımı attıklarını kaydetti.  

ÇALIŞTAYLAR DÜZENLENECEK

Fizibilite çalışmaları kapsamında literatür taraması yapılacak, akademisyenlerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecek, çalıştaylar düzenlenecek, diğer nanoteknoloji araştırma merkezleriyle temas kurularak aynı alanlarda çalışma yürütülmesinin önüne geçilecek, kamu kurum ve kuruluşlarının bu alandaki beklenti ve ihtiyaçları belirlenecek.         

 

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