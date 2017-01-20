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Halep Evi’ne ziyaretçi akını

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Hakan Han Özcan, Keçiören Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı’nın(TÜGVA) işbirliğiyle kurulan Halep evi’ni ziyaret etti.

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Suriye’de bombalar altında kalarak yaşam mücadelesi veren insanların evlerini temsilen yapılan Halep evi’ni gezen Özcan’a, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Kurtcan çelebi, AK Parti Keçiören İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Tunçbilek, Keçiören TOGeM Başkanı Ayten Aydın ve TÜGVA Keçiören Şube Başkanı Yusuf İslam Ak da eşlik etti.

ZOR ŞARTLAR ANLAŞILSIN

6 yıldır devam eden savaş nedeniyle Suriyelilerin çok zor şartlar altında yaşadıklarını belirten Mustafa Ak, “Halep’te yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için küçük bir battaniyenin, yatağın, gaz lambasının, yiyeceğin değeri ve anlamı çok büyük. Vatandaşlarımız bu evi gelip gördüklerinde yapmış oldukları yardımın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacaklardır” dedi. Hakan Han Özcan ise, Halep evi’ni gezerken uçak ve bomba sesleri duyduklarını ifade ederek, “Zor durumda yaşam savaşı veren kardeşlerimize yapmış olduğunuz yardımlar ve inşa edilen bu ev için Allah razı olsun sizlerden” mesajını verdi. 

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