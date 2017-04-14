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Halk Ekmek’in sermayesi arttı

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Halk Ekmek Fabrikası'nın 40 milyonluk sermayesinin 100 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

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Belediye Meclisi’nin, Başkanvekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında yapılan toplantısında, kente ilişkin kararlar görüşülerek karara bağlandı. Meclis'e sunulan Başkanlık yazısında, Halk Ekmek Fabrikası'nın Mart ayında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 40 Milyon TL'lik şirket sermayesinin 100 milyon TL'ye çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtilerek, "Belediye'nin, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'ndaki mevcut yüzde 97,01 pay oranının korunabilmesi için sermaye artırımındaki rüçhan hakkına isabet eden 58 milyon 209 bin 40 TL'nin, ayni/nakdi olarak Şirkete aktarılması yönünde karar alınması" talep edildi.

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