Halk Ekmek’ten teravih ikramı

Ramazan Ayı’nın birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ruhuna uygun hizmetlere imza atan Halk Ekmek Fabrikası, ürünlerini Ankaralılar’la buluşturuyor. Millet Camii başta olmak üzere Ankara’nın merkez camilerinde teravih namazı sonrası; Halk Çerez, Şampiyon Ekmek, Fındıklı Ekmek, Kuru, Kandil Simidi, Normal Simit gibi yaklaşık 3 bin ürünü halka ikram eden Halk Ekmek’in ilk kez başlattığı uygulamadan vatandaşlar ise son derece memnun.

RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi’nin 9 noktada kurduğu iftar çadırları ile Ankaray ve metro istasyonlarında dağıttığı iftarlıkların yanı sıra, teravih namazı sonrası ürünlerini halka ikram etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, “On bir ayın sultanı mübarek Ramazan’a uygun olarak yaptığımız ikramlarımızı, Ramazan sonuna kadar sürdüreceğiz. Bunun dışında ekmek yardımından, çeşitli sosyal faaliyetlere kadar diğer çalışmalarımız sürüyor” dedi.

HER GÜN İKİ ÜRÜN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan Millet Camii’nde başlattıkları bu ikramları diğer camileri de devam ettirmeyi planladıklarını anlatan Sarıduman, “Dönüşümlü olarak diğer camilerimizde de teravih sonrası bu ikramlarımızı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Çok güzel geri dönüşler aldık” diye konuştu.

Sarıduman, “Her gün iki çeşit ürünümüzü ikram ediyoruz. Duaların ardından halkımıza lezzetli ikramlarda bulunuyoruz. Girişte ‘bugün menü nedir?’ diyerek espri yapanlar oluyor. Bu bizi memnun ediyor” ifadelerini kulandı.