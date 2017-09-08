Halk Ekmek’ten yeni bir satış mağazası

Mithatpaşa köprüsü altında açılan yeni mağazanın, Halk Ekmek Fabrikası ürünlerinin satıldığı dokuzuncu satış yeri olduğunu kaydeden Genel Müdür Ali İlkbahar, “Bugün bir değişiklik yaptık ve Halk Ekmek’in yeni mağazasını halkımızla birlikte açtık. İlk günden de yoğun bir ilgi gördük. Kızılay, Kolej, Sıhhiye başta olmak üzere bölgedeki vatandaşlarımızdan büyük ilgi bekliyoruz” dedi. Mezbelelik bir halde bulunan ve vatandaşların geçerken rahatsızlık duydukları Mithatpaşa Köprüsü’nün altını tamamen yenileyerek, 400 metrekarelik alanda yeni bir satış mağazası hizmete sunduklarını ifade eden İlkbahar, mağazanın tüketicinin talebine göre gerekirse pazar günleri de hizmet verebileceğini söyledi. İlkbahar, “Yeni yerlerimizi açmaya devam edeceğiz. Hizmet saati ve günleri de tamamen tüketicinin talebine göre belirlenecek” bilgisini verdi.

İSRAFIN ÖNLENMESİNDE HALK EKMEK YÖNTEMİ

Yeni satış mağazasının açılışında yaptığı konuşmada, ekmek israfının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan da kısaca bahseden Ali İlkbahar, “Bir market 50 kasa ekmek satıyorsa, 80 kasa ekmek istiyor ve 30 tanesini iade ediyor. Biz halk ekmek olarak tüm satış noktalarımızda veya dışarı verdiğimiz ürünlerde iadesiz satışa başladık. Ayrıca, satana ‘satacağın kadar’, tüketene de ‘tüketeceğin kadar al’ diyoruz. Bu da çok önemli. Böylece israfın önlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Katkısız ve doğal ürünler üretmeleri nedeniyle hem zengin hem de fakirlerin tercihi olduklarının da altını çizen Genel Müdür İlkbahar, tam buğday ekmeğinin de sağlığa olan katkılarını anlattı. İlkbahar, “Normal ekmekte yüzde 35’i kepeğe gidiyor. Tam buğday ekmeği olduğu zaman 100 kilo buğdaydan 95 kilosunu kullanıyorsunuz. Yani yüzde 35 tasarruf ediyorsunuz. Tam buğday yenirse hem sağlıklı hem de yüzde 35 tasarruf olur” dedi.