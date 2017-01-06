Hamamönü kurtulmuş’u ağırladı

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki’nin eşlik ettiği Numan Kurtulmuş, ilk olarak Hamamarkası bölgesinde açılan KON TV Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. Bölgede, birçok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve vakıfların yer aldığını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, KON TV Ankara Temsilcisi Sinan Burhan ve ekibine “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu. Ardından Hamamönü’nde, Taceddin Camii bahçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret eden Kurtulmuş, kabir başında dua etti. Başkan Tiryaki’den kısaca bilgi de alan Kurtulmuş, Altındağ Belediyesi’nin çalışmalarını çok beğendiğini ifade etti. Soğuk hava nedeniyle hızlı bir biçimde Hamamönü ve Hamamarkası bölgesini görme fırsatı bulan Kurtulmuş, daha sonra bölgeden ayrıldı.