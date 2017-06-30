‘Hamilelikte sigara kullanımı çok zararlı’

Anne ve bebekte önemli kalıcı sağlık sorunlarının meydana gelebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Küçük şöyle konuştu; ‘Kafeinli içecekler azaltılmalı, alkol tüketimi tümüyle bırakılmalı, uyuşturucu ve sakinleştirici gibi ilaçları kullanmaya son verilmeli. Ağrı kesici olarak mümkün olduğunca parasetamol içerikli ilaçları kullanmalısınız. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, guatr, anemi veya başka bir sistematik hastalığın olması durumunda bunlarla ilgili doktorunuza başvurmalısınız’.