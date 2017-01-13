Hanımeller tüketici dostu

Yalnızca kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satışa çıkarabildiği Hanımeller Çarşısı’nda satış yapan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor. Ahşap boyamadan takı tasarımına, el işlemelerinden örgüye, kozmetikten kuru gıdaya el emeği ürünlerini Hanımeller Çarşısı’na getiren kadınlar hem üretmenin hem de aile bütçesine destek olmanın keyfini yaşıyor.

EĞİTİME DESTEK

Hanımeller Çarşısı’nda stant açan kadınlardan biri de 47 yaşındaki Neşe Boyraz. Evde yaptığı takı tasarımlarını çarşıda satışa çıkaran Neşe Boyraz, “İki çocuğum okuyor. Onların eğitimine destek olmak için evde takı tasarlıyorum ve burada satıyorum” dedi. Çarşıda bir diğer takı tasarım ürünlerini satan kadınlardan biri de 45 yaşındaki Hacer Ünal. “Evde boş zamanlarımda yaptığım takıları burada satabiliyorum. Aile bütçeme destek oluyorum” dedi. El emeği ürünlerin cep yakmayan fiyatlarla satışa çıkarıldığı Hanımeller Çarşısı tam bir tüketici dostu. Hanımeller Çarşısı Mamak Kültür Merkezi içerisinde her ayın ilk iki haftası düzenli olarak açılıyor.