Hasta ve yakınlarına atkı ve bere desteği

14 kurs merkezi ile 90 branşta eğitimlerin hızla devam ettiği YENİMEK’lerde yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmanın da en güzel örnekleri sergileniyor. Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerini unutmayan kursiyerler, Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi’nde kalan hasta ve hasta yakınlarını da yalnız bırakmadı. Örgü kursu kursiyerleri kendi elleriyle ördükleri rengarenk, çeşit çeşit atkı bere takımlarını konukevi sakinlerine hediye etti. Hediyelerini konukevi Müdürü Hakkı Vatansever’den alan konukevi sakinleri kendilerine sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken emeği geçen herkese teşekkür ettiler.