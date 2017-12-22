Hastalığa müzikle meydan okuyor
Cam kemik hastası müzik eğitmeni Bünyamin Çevik, engelli arkadaşlarıyla kurduğu müzik grubuyla verdikleri konserlerde hastalıklara karşı mücadele ediyor.
Çubuk Halk Eğitim Merkezi’nde müzik eğitmeni olarak görev yapan cam kemik hastası Bünyamin Çevik, kendisi gibi engelli arkadaşlarıyla kurduğu “Grup Aşk Olsun” isimli müzik grubuyla hayata dört elle sarıldıklarının en güzel örneğini veriyor.
5 GÜN DERS VERİYOR
Hayatta en çok sevdiği işin müzik ve insanlara bir şeyler öğretmek olduğunu söyleyen Çevik, “Müzikle evliyim diyebilirim. Yaklaşık 3 bine yakın öğrencim oldu. Kendi müzik gruplarını kuranlar da var, konservatuarda okuyan, radyoculuk yapanlar da... Onların başarısına şahit olmak ve emeklerimin karşılığını görmek beni çok mutlu ediyor. Haftanın 5 günü dersim oluyor ve gün boyu m üzikle iç içeyim. Akşamları da canlı müzik yapıyoruz, ‘Grup Aşk Olsun’ ile sahneye çıkıyoruz. Bugüne kadar sayısız konserler, canlı müzik ve festivallere katıldık” diye konuştu.
MÜZİK EN GÜZEL TERAPİ
Küçük yaşta geçirdiği felç nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum yaşadığını belirten 42 yaşındaki Mete Esen de Bünyamin Çevik ile tanışmasıyla hayatının değiştiğini söyledi. Müzik ve dostlarıyla hayata tutunduğunu aktaran Esen, “En büyük hedefimiz Türkiye genelinde tanınan ve sevilen sanatçı olmak” diye konuştu. Kursiyerlerden 37 yaşındaki Nazik Karakuş da ilk zamanlar gitar çalamayacağını düşünmesine rağmen Çevik’in sayesinde müzikle uğraştığını dile getirdi.
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