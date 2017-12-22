Hastalığa müzikle meydan okuyor

Çubuk Halk Eğitim Merkezi’nde müzik eğitmeni olarak görev yapan cam kemik hastası Bünyamin Çevik, kendisi gibi engelli arkadaşlarıyla kurduğu “Grup Aşk Olsun” isimli müzik grubuyla hayata dört elle sarıldıklarının en güzel örneğini veriyor.

5 GÜN DERS VERİYOR

Hayatta en çok sevdiği işin müzik ve insanlara bir şeyler öğretmek olduğunu söyleyen Çevik, “Müzikle evliyim diyebilirim. Yaklaşık 3 bine yakın öğrencim oldu. Kendi müzik gruplarını kuranlar da var, konservatuarda okuyan, radyoculuk yapanlar da... Onların başarısına şahit olmak ve emeklerimin karşılığını görmek beni çok mutlu ediyor. Haftanın 5 günü dersim oluyor ve gün boyu m üzikle iç içeyim. Akşamları da canlı müzik yapıyoruz, ‘Grup Aşk Olsun’ ile sahneye çıkıyoruz. Bugüne kadar sayısız konserler, canlı müzik ve festivallere katıldık” diye konuştu.