Hastalıkları resim yaparak yendi

76 yaşındaki emekli öğretmen Ruhi Sarp, ilerlemiş yaşına rağmen bitmeyen enerjisiyle Uğrak Kurs Merkezinin aranan ismi, neşesi oldu. 3 yıldır YENİMEK’te yağlı boya resim kursunda yaptığı tablolarla bir meslek daha edinen Ruhi Amca, resme başlama hikayesini şöyle anlattı: “Resme olan ilgim öğretmen okulunda başladı. Ama tuvalin başına oturmaya hiç fırsat olmamıştı. Geçtiğimiz yıllarda doktorum tarafından parkinson ve alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Doktorum kendime bir hobi edinmemi söyledi ve ben de resme başladım. Bu sayede bu hastalıklarımı da yendim."