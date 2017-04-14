Hastalıkları resim yaparak yendi
YENİMEK bünyesindeki yağlı boya resim kursuna katılan ve yeteneğiyle usta ressamlara taş çıkartan Ruhi Amca’nın birbirinden güzel tabloları, şimdi çocuklarının ve torunlarının evlerinin duvarlarını süslüyor.
76 yaşındaki emekli öğretmen Ruhi Sarp, ilerlemiş yaşına rağmen bitmeyen enerjisiyle Uğrak Kurs Merkezinin aranan ismi, neşesi oldu. 3 yıldır YENİMEK’te yağlı boya resim kursunda yaptığı tablolarla bir meslek daha edinen Ruhi Amca, resme başlama hikayesini şöyle anlattı: “Resme olan ilgim öğretmen okulunda başladı. Ama tuvalin başına oturmaya hiç fırsat olmamıştı. Geçtiğimiz yıllarda doktorum tarafından parkinson ve alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Doktorum kendime bir hobi edinmemi söyledi ve ben de resme başladım. Bu sayede bu hastalıklarımı da yendim."
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