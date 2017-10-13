Hastaneler yolu tam yol ilerliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Şehir Hastanesini kentin dört bir yanına bağlayacak ve 33 kilometre uzunluğunda bulvarlar, 29 köprülü kavşak, geçit ve 2 tünelden oluşan dev proje için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Projenin en büyük kavşağı olan ODTÜ Teknokent Kavşağı’ndan çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, burada yapılacak köprünün fore kazık imalatlarına devam ediyor.

ODTÜ Teknokent Kavşağı’nın 3 katlı olacağını ve 2 köprü ile 2 alt geçitten oluşacağını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, “Hastane kampüsü doğu bölgesinde ODTÜ Teknokent Kavşağı noktasında 2 adet köprü ve 2 adet alt geçit yer alacak. Bu kavşakta trafiğin rahatlatılmasını amaçlıyoruz. Yapılacak köprülü kavşak ile Eskişehir yolu üzerindeki Diyanet İşleri Başkanlığının Ahmet Hamdi Akseki Camii bölgesinden gelen araçların Bilkent istikametine ve Sağlık Kampüsü güneyinde açılacak ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü kapısına kadar uzanan yeni bulvara kesintisiz olarak devam etmeleri sağlanacak” dedi.

HEMEN HİZMETE AÇILACAK

Köprünün yapımının ardından hemen hizmete girecek olan köprülü kavşaktaki ulaşım planı şöyle olacak: “Proje kapsamında 2 adet ardgermeli köprü ve 2 adet alt geçit yapısı imal edilecek. Alt geçit, Eskişehir yolundan gelen araçları 2 kola ayırarak Beysukent veya Bilkent istikametlerine kavşakta beklemeden ulaşmalarını sağlayacak. Bu alt geçit 262 metre ve 322 metre uzunluğunda iki tarafı da fore kazıklarla çevrili iki koldan oluşup, 5.5 metre tavan yüksekliğinde tünel ve yaklaşım rampasında yüzde 4 eğimle yüksek yol standartlarını sağlıyor. Beysukent ve Bilkent yönünden gelen araçların Eskişehir yoluna ulaşmalarını sağlayacak köprü ise iki koldan oluşuyor.

Beysukent’ten gelen kol 32 metre uzunluğunda 6 açıklıktan oluşup, toplam uzunluğu 192 metre. Bilkent yönünden gelen kol ise 32 metrelik 4 açıklıktan oluşup, toplam 129 metre uzunluğunda. Köprü en güncel teknolojiler takip edilerek ardgermeli yapım yöntemiyle hem estetik hem de güvenli olacak şekilde projelendirildi.”