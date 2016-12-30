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Hat ve tezhipin kalbi BELMEK’te

Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek edindirme kurslarında (BELMEK), geleneksel Türk sanatlarının gelecek nesillere aktarılması için büyük gayret gösteriliyor .

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Geçmişi yüzyıllara dayanan hat ve tezhip sanatı, BeLMek’lerde sabır , ve sevgiyle harmanlanıyor . Büyükşehir Belediyesi kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren hacı Bayram BeLMek’lerde, usta-çırak yöntemiyle genç nesillere aktarılan hat ve tezhip sanatının en güzel örnekleri ortaya çıkıyor . Milimetrelik desenlerin altın tozu ve boyalarla renklendirilmesini büyük bir ustalıkla yerine getiren kursiyerler yaptıkları sanatın inceliğini "Fırçanın kağıda değdiği anda adeta nefesler tutuluyor . Çizgi ya da milimetrelik alanların boyanması yapılırken eller titremesin diye nefes dahi alınmıyor . Bir tek harfin çizimi için bazen aylarca çalışılıyor . Bu kadar ince bir işi yapmak sabır , dikkat ve sevgi istiyor" diyerek dile getiriyor .

 

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