Hat ve tezhipin kalbi BELMEK’te

Geçmişi yüzyıllara dayanan hat ve tezhip sanatı, BeLMek’lerde sabır , ve sevgiyle harmanlanıyor . Büyükşehir Belediyesi kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren hacı Bayram BeLMek’lerde, usta-çırak yöntemiyle genç nesillere aktarılan hat ve tezhip sanatının en güzel örnekleri ortaya çıkıyor . Milimetrelik desenlerin altın tozu ve boyalarla renklendirilmesini büyük bir ustalıkla yerine getiren kursiyerler yaptıkları sanatın inceliğini "Fırçanın kağıda değdiği anda adeta nefesler tutuluyor . Çizgi ya da milimetrelik alanların boyanması yapılırken eller titremesin diye nefes dahi alınmıyor . Bir tek harfin çizimi için bazen aylarca çalışılıyor . Bu kadar ince bir işi yapmak sabır , dikkat ve sevgi istiyor" diyerek dile getiriyor .