Havalar düzelince piyasa da düzelir

Aşırı soğukların ürün hasadını geciktirdiği gibi yetiştirme maliyetlerini de arttırdığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Son günlerde bilhassa sebze fiyatlarının yüksek seyretmesinin dar gelirli vatandaşları oldukça zorlamaktadır. Çoğu insan pazardan boş dönmektedir. Üretici de tüketici de fiyatlardan şikâyetçi. Tarlada 1'se, vatandaşa 5'e satılıyor. Zincirler malı tarladan kapatıp, istediği fiyata satıyor. Zincirlerin yanı sıra havaların soğumasını bahane ederek fiyatları yükselten spekülatörleri de unutmamalıyız” diye konuştu. Yılbaşından beri ülkemizi etkileyen soğuk havanın üreticimizi de, tüketicimizi de üzdüğünü söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, “Üreticimiz kar ve soğuk sebebiyle hasat yapmakta gecikti. Ürün yetişme süresi uzadı.

ENFLASYON DA DÜŞECEK

Bireysel olarak üretici malını getiremiyor. Şimdi halde domates 2,5-3 lira arasında, patlıcan 3- 3,5 lira arasında, biberler 3,5-4 lira civarında, salatalık ise 1,5-2 lira civarında ama zincirlerin malı tarlada kaça kapattığını bilmiyoruz. Piyasaya hakim durumdalar. Tarlada 1'e alınan tüketiciye 5'e ulaşıyor. Bu durumdan hem üretici hem de tüketici memnun değil, Ancak havaların düzelmesi ile piyasalar düzelecek ve artan fiyatlar sebebiyle enflasyonda aşağı inecektir” diye konuştu.