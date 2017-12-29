Hayallerindeki işe KOSGEB ile kavuştu

KOSGEB›den girişimci kadın desteği alan Sel, düğün, nişan, doğum günü, söz, açılış kokteylleri gibi etkinliklerde, müşterine birbirinden farklı sunumlar yapıyor.

Sel, ilk evlilik yıllarından bugüne kadar istediği Sisa Mutfak & Organizasyon şirketini kurdu. “Tadı koru, ancak kendini yenile!” sloganıyla hayata geçirilen şirketin açılı cumartesi günü Turkuaz AVM’de gerçekleşti. Açılışa çok sayıda davetli katıldı.

İstediği işi yapmanın mutluluğunu yaşadığı belirten Sel, «Eşime, çocuklarıma ve dostlarıma farklı sunumlar eşliğinde sofra kurmaktan büyük zevk alıyordum. Dostlarımın da bu sofraları beğenmesi serüvenimin ilham kaynağı oldu. KOSGEB’den aldığım destekle de bu serüvenimi gerçeğe dönüştürebildim. Çocuklarımı ve torunumu büyüttüm. Şimdi sıra uzun zamandır hayalini kurduğum işi yapıyorum, mutluyum” dedi.