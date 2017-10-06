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‘Hayata Sporla Tutunalım’ projesi

Çocuklara, basketbol ve voleybolu sevdirmek için ‘Hayata Sporla Tutunalım’ projesi başlatan Pilten Çankaya Spor Kulübü profesyonel ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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‘Hayata Sporla Tutunalım’ sloganıyla  yola çıkan; Pilten Çankaya Spor Kulübü onuncu yılını geride bıraktı. 2007’de Mehmet Ali Pilten tarafından kurulan ve hedefi  5-17 yaş grubundaki çocuklara sporu sevdirmek olan kulüp, minik, küçük ve yıldızlar kategorilerinde Ankara’da mücadele veriyor. Bünyesindeki deneyimli üst kademe antrenör kadrosuyla voleybol, basketbol ve jimnastik eğitimi veren kulübün, antrenman programları da hareket bilimi uzmanları tarafından oluşturuluyor. Pilten Çankaya Spor Kulübü, Konutkent’te 75. Yıl Anadolu Lisesi Spor Salonunda voleybol, basketbol ve jimnastik, Öveçler İzzet Latif Aras Ortaokulu Spor Salonunda ise voleybol ve basketbol çalışmalarını her branşta ve yaş gruplarına göre sürdürüyor. Kulüp kurucusu Mehmet Ali Pilten, “Spora gönül vermiş ve çocukları için en iyi spor eğitimini arzulayan aileleri tanışmak için okullarımıza bekliyoruz” dedi. Çocuklara da seslenen Pilten, “Gelin hayata sporla tutunalım. Voleybol ve basketbol oynayalım” diye konuştu. 

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