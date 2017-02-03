Hayati Yazıcı Altındağ’da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek Ankara’ya kazandırılan Hamamönü’nü ziyaret etti.
Çok sayıda derneğe, vakfa, temsilciliğe, sivil toplum kuruluşuna, kültür ve sanat merkezine ev sahipliği yapan bölgeye gelen Hayati Yazıcı’ya Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de eşlik etti.
BÖLGEYİ İNCELEDİ
Anadolu Yayıncılar Derneği ve KON TV’ye de bir ziyaret gerçekleştiren Hayati Yazıcı, görüşmelerin ardından restore edilen bölgeyi gezdi. Bundan 6-7 yıl öncesine kadar insanların içinden geçmekten korktukları Hamamönü ve Hamamarkası bölgesine bugün büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’yı konuk etmekten büyük mutluluk duyduğunu iletti.
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