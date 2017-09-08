Haydi Beypazarı’nda festivale gidiyoruz

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, tüm Türkiye’yi Beypazarı Festivali’ne davet etti. Başkan Kaplan, birbirinden farklı etkinliklerin ziyaretçileri beklediğini belirterek, “Bu sene 23. kez gerçekleştireceğimiz ‘Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivaline’ tüm Türkiye’yi davet etmek istiyorum. 15-16-17 Eylül’deki festivalimize diğer birçok il ve ilçelerimizden farklı olarak biz tamamen tarihimizi ve kültürümüzü ön plana çıkarıyoruz.

Burada Beypazarlı ev hanımlarımızın evlerinde yapmış oldukları yöresel ürünleri ve el işlerini belediyemiz tarafından kurulan stantlar da sergileyerek yöremize ürünlerin ve el işlerinin tanıtımını sağlıyoruz. Ayrıca ülkenin dört bir tarafından davet ettiğimiz belediyeler için ayırdığımız stantlar aracılığıyla da Beypazarı’nda diğer il ve ilçelerin kültürel faaliyetlerini Beypazarı’nda görmelerine sağlıyoruz. Bu sebeple 15-16-17 Eylül’de düzenleyeceğimiz festivalimize tüm Türkiye’yi davet ediyorum” diye konuştu.