Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Hemşehri Geceleri’nde türküler yankılandı

Ustalarla Hemşehri Geceleri programının ilkİ Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sunuculuğunu Abdullah Gündüz, sanat yönetmenliğini Mustafa Acar’ın yaptığı gecede Çankırı, Çorum ve Yozgat yörelerine ait ezgiler, konuk sanatçılar Neşe Dilekçioğlu, Nazlı Öksüz ve genç kuşaktan Mustafa Kemal Şimşek ile can buldu. Türkülerin yankılandığı gecede bir yandan da Çankırı, Çorum ve Yozgat’a özgü yemekler, oyunlar, kültürel miraslar anlatıldı. Rumeli türkülerinin yorumlanacağı Ustalarla Hemşehri Geceleri’nin ikincisi ise 26 Ocak günü saat 19.00’da yine Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA