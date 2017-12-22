Hemşehri Geceleri’nde türküler yankılandı

Sunuculuğunu Abdullah Gündüz, sanat yönetmenliğini Mustafa Acar’ın yaptığı gecede Çankırı, Çorum ve Yozgat yörelerine ait ezgiler, konuk sanatçılar Neşe Dilekçioğlu, Nazlı Öksüz ve genç kuşaktan Mustafa Kemal Şimşek ile can buldu. Türkülerin yankılandığı gecede bir yandan da Çankırı, Çorum ve Yozgat’a özgü yemekler, oyunlar, kültürel miraslar anlatıldı. Rumeli türkülerinin yorumlanacağı Ustalarla Hemşehri Geceleri’nin ikincisi ise 26 Ocak günü saat 19.00’da yine Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.