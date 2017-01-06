Hentbolcular Ankara’da kampta

A erkek milli Takım, yeni Baş antrenörü ilker şentürk, antrenörleri Okan halay ve Serdar Karaçam yönetimindeki ilk maçına estonya karşısında çıkacak. 2 Ocak Pazartesi günü toplanan millilerimiz hazırlıklarını ThF spor salonunda sürdürüyor. Kamp çalışmaları kapsamında Yunanistan milli Takımı ile atina’da iki müsabaka oynayan millilerimiz, estonya maçı için geri sayıma başladı. Grubunda Kosova ile oynadığı maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik alan millileriz, 3 puanla lider durumda bulunuyor. millerimiz, gruptaki üçüncü maçında 11 Ocak Çarşamba günü estonya ile deplasmanda karşılaşacak. millerimiz gruptaki son maçında 15 Ocak Pazar günü estonya ile ThF spor salonunda karşılaşacak.”