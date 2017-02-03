Hıdırlıktepe’ye Ankara Evleri

Büyükşehir yerleşim yeri olan Ulus ve çevresinin, köyden kente göçün hızlandığı 1950’li yılların ardından değişen sosyal ve kültürel dokusu, plansız büyümesi ve sağlıksız konutlarıyla, kent içinde kangren haline geldiğini belirterek, “Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde, Büyükşehir Belediyesi, modern şehircilik anlayışına uygun, alt yapısı güçlü, sosyal ve kültürel mekanları, modern konutları, parkları ve peyzaj alanlarıyla donatılacak bir kentsel dönüşüm uygulaması gerçekleştirecek ve bölge, yeniden eski günlerine dönecek”dedi.

Projenin, Ulus, Ankara Kalesi, Orhangazi, Yıldırım Beyazıt, Atıfbey, Fatih, Çandarlı, Öncüler, Yavuz Selim ve Hacı Bayram mahallelerini içine alan 1 milyon metrekarelik geniş bir alanda gerçekleştirileceğini anlatan Başkan Gökçek, yıkım çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Ulus ve çevresini sağlıklı bir görünüme kavuşturacak kentsel dönüşüm çalışmalarımızda bir yandan hak sahipleriyle yeni sözleşmeler imzalanırken, diğer yandan da vatandaşlar tarafından boşaltılan gecekonduların yıkımlarına devam ediliyor. Bölgeye İnanç, İlim, Tarih ve Ferman müzeleri yapılacak. Başkent’te yeni bir merkez daha ortaya çıkmış olacak.Gerçekleştirilecek diğer yatırımlar sayesinde, bölge, turizm açısından da ilgi odağı haline gelecek. Hep Hacı Bayram çevresini temizlemek istemişimdir, Allah bunu bana nasip etti. Şimdi Atıf Bey, Hıdırlıktepe ve İsmetpaşa semtlerinde temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki konutların hepsini kamulaştırıp, buraya birer ikişer katlı, içi beton, dışı tamamen Ankara evi görünümünde ahşaptan evler yapacağız ve orada yeni bir şehir doğacak. İnanıyorum ki muhafazakar ailelerin pek çoğu, buradan ev sahibi olmak isteyecekler.”