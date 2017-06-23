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Hobi kazanca dönüştü

Hamamönü'nde kurulan El Ürünleri Pazarı’nda Altındağlı kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunuyor.

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Hamamönü ziyaretçilerinin uğrak mekanı haline gelen pazarda, Altındağlı kadınlar ürünlerini satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Altındağlı kadınların mücadelesinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirten Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Altındağlı kadınlar öğreniyor, üretiyor ve kazanıyor. Onlar istediği sürece biz kadınları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin kursiyerlerine 7 yıldır aralıksız hizmet veren El Ürünleri Pazarı’nda kadınlar, birbirinden farklı yüzlerce ürünün satışını yapıyor. Keçe çantalardan banyo liflerine, doğal taş tespihlerden bebek patiklerine, deniz kabuklarından yapılan kolyelerden yağlı boya tablolara kadar bir çok ürünün sergilendiği Pazar, Ramazan ayında da Ankaralıların en uğrak mekanı olmaya devam etti. Altındağlı kadınların üreterek kendi ayakları üzerinde durduğunu belirten Başkan Tiryaki, “7 yıl önce Hamamönü’nde El Ürünleri Pazarı’nı açarak, merkezlerimize üye kadınların ürünlerini satacak bir alana kavuşmalarını sağladık. Pazar yeri soğuk kış günleri haricinde sürekli hizmet veriyor” dedi.

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