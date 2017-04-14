İhracat destekleri tanıtıldı

Ekonomi Bakanlığı, TOBB ve TİM koordinasyonunda, ATO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Ekonomi Bakanlığı bürokratları, ihracatçıya verilen devlet destekleri konusunda ATO üyelerini bilgilendirdi. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Vekili Mehmet Ali Kılıçkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, desteklerde yaptıkları iyileştirmeler ve yeni destek paketi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Türkiye’nin önemli ihracat merkezlerinde toplantılar düzenleyerek ihracat desteklerini anlattıklarını söyleyen Kılıçkaya, “Bu sene ihracat için destek anlamında yapılmayan şey yok. Bu sene önemli bir ivme yakalamak istiyoruz. Bakanlık olarak ihracatçımızın yanındayız” dedi.

METREKARE BAŞINA DESTEK

Fuar desteği ile ilgili yeni kararın 7 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandığını hatırlatan Kılıçkaya, 1 Temmuz’dan itibaren yurt dışı fuarları için metrekare başına destek primi ilan edeceklerini açıkladı. Kılıçkaya, “Siz ne ulaşım faturasıyla uğraşacaksınız, ne nakliye belgesiyle uğraşacaksınız, ne de stantla uğraşacaksınız. Metrekare başına size şu kadar prim vereceğiz diyeceğiz. Fuardan sonra en geç iki ay içinde paralar ödenmiş olacak. Bu çok radikal bir adım” diye konuştu.