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İhtiyaç sahiplerine 3 çeşit yemek

Sincan Belediyesi bünyesindeki aşevinin kazanları, yardıma muhtaç vatandaşlar için kaynamaya devam ediyor. Belediye, her gün ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye, modern ve sağlıklı koşullarda sıcak yemek ulaştırıyor.

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Şartlar ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sincan Belediyesi Aşevi ekipleri, kış mevsiminin zorlu hava koşullarında da vatandaşları unutmuyor. Aşevi ekipleri, kimsesiz ve yoksul vatandaşlar için sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıyor.

2 ÖĞÜNÜ KARŞILIYOR

Belediye, yemek dağıtımında önceliği sağlık sorunlarından ya da diğer problemlerden dolayı evde yemek pişiremeyen ailelere veriyor. Her gün 3 çeşit yemeği kapısına kadar giden aileler durumdan oldukça memnun.  Her gün evlerine getirilen yemekler ailelerin iki öğünlük yemeğini karşılıyor.

Her eve sıcak bir çorba girmesi için imkânlar doğrultusunda çalıştıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Vatandaşımıza yardım etmek belediye olarak bizim en büyük görevimiz. Aşevimiz ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek sıcak yemek yardımında bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

 

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