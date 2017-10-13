'İhtiyaçtan fazla otel yapılmamalı'

TİD Genel Sekreteri Keykan, Ankara’da turizm kollarındaki çeşitlenmelerin arttığına dikkat çekti. Son yıllarda turist potansiyelinin de bu ölçüde artığını dile getiren Keykan, “Ankara’nın turizm açısından yıldızı son dönemlerde hayli parladı. 2017 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla nazaran, iş amaçlı konaklama rezervasyonlarımızda gözle görülür bir artış söz konusu. Sağlık ve kültür turizminin yanında Ankara iş konaklamalı seyahatlerde rağbet görüyor ve farklı bir konsepte doğru ilerliyor” diye konuştu.

Ankara’nın turist potansiyelinin son dönemlerde arttığının altını çizen Keykan, “Bunda organizasyonların, fuarların ve kongrelerin payı oldukça yüksek. Hepimizin de bildiği gibi Ankara iş hayatının kalbinin attığı bir bürokrasi şehri. Sağlık ve kültür turizmi potansiyelinin yanı sıra iş hayatının hacmi de tasarımlarımızı ve konseptlerimizi şekillendiriyor. Aldığımız on-line rezervasyonlardan referans alarak söyleyebilirim ki Ankara, iş amaçlı konaklamalarda büyük ivme kazanıyor” şeklinde konuştu.

DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR

İş amaçlı seyahat ve konaklamaların turizme yeni bir soluk kattığını savunan Keykan bu konuda şu açıklamalarda bulundu: “Her şehrin kendine has bir havası, coğrafyası ve renkleri var. Bu noktada şehrin ihtiyaçlarını iyi tespit etmeliyiz. Başkentimiz iş akışının kalbinin attığı bir coğrafya. Otellerin bu yönde şekillenmeye ve konumlandırılmaya ihtiyaçları var. Lokasyonundan tutun konseptine, otel markasının içeriğine kadar bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalı. ATİD olarak bu konuda yatırım yapacak her kurum ve kuruluşa destek oluyoruz. Yatırımcılar bu konuda mutlaka Derneğimizle temasa geçmeli.”