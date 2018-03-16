İki gün boyunca moral depoladılar
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, terörle mücadele ve Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında şehit düşen güvenlik görevlilerinin aileleri ve gazilerle iki gün süren kaynaşma ve dayanışma toplantısında bir araya geldi.
Kahramankazan Belediyesi, terörle mücadele ve Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında şehit düşen güvenlik görevlilerinin yakınları ve gaziler için anlamlı bir buluşma düzenledi. Kızılcahamam’da bir otelde düzenlenen ve iki gün süren dayanışma toplantısında şehit aileleri ve gazileri, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal ve ilçe protokolü de yalnız bırakmadı. Ertürk, sorun ve taleplerini dinlediği şehit yakınları ve gaziler ile yakından ilgilendi. Ertürk, iki gün boyunca moral depolayan şehit aileleri ve gazilerle keyifli dakikalar geçirdi” dedi.
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